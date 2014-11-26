За добу в зоні АТО загинуло двоє військових, ще двоє – поранені

13:09, 26 листопада 2014
Суспільство
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Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє й поранено ще двох українських військовослужбовців.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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