За добу в зоні АТО загинуло двоє військових, ще двоє – поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожУкраїнська артилерія завдала понад 80 ударів у відповідь по позиціях бойовиків"За минулу добу ми втратили двох наших військових, ще 2 отримали поранення", - сказав Лисенко.