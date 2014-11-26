Поляки за рік зібрали для українців близько $300 тис.

Про це було повідомлено під час презентації підсумків річної діяльності Фундації "Відкритий Діалог" та Євромайдан Варшава, пише Українська правда.

Зокрема, як повідомляється, завдяки публічним збіркам, грошовим переказам, пожертвуванням фірм та інституцій за рік у Польщі вдалося зібрати 1 млн злотих (близько $300 тис.) на допомогу Україні.

Завдяки цьому було переказано на схід 1902 засоби індивідуального захисту, а також вислано 35 тон гуманітарної допомоги.

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Окрім того, до Польщі було запрошено 23 члени родин осіб, поранених у боях, а також надано допомогу жителям 5 осередків для біженців і близько 500 психологічних консультацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС додатково виділив Україні майже 8 млн євро гуманітарної допомоги.