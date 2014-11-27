Українські військові відбили 13 атак бойовиків поблизу Донецького аеропорту

Бойовики сьогодні 13 разів робили спроби атакувати позиції українських військ в районі аеропорту «Донецьк».

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Озвірілі від попередніх невдалих атак, терористи розпочали обстріл населених пунктів Піски, Славне, Новомихайлівка, Березове, Опитне, Тоненьке. Українські воїни проявляють стійкість та витримку. Усі атаки бойовиків відбито без втрат для наших підрозділів», - зазначають в прес-центрі АТО.

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За даними штабу, загальна кількість атак бойовиків на позиції українських військових по усій протяжності фронту – 32 рази.

Поблизу Маріуполя члени незаконних озброєних формувань тричі застосовувати міномети та стрілецьку зброю по позиціях сил АТО.

«Захищаючи мирних мешканців Донбасу, артилеристи сил АТО 23 рази вогнем у відповідь подавляли вогневі точки бойовиків. Втрати з боку терористів уточнюються», - повідомляють в прес-центрі.

Сили АТО мають увесь спектр сил та засобів для знищення ворога, запевняють у штабі.