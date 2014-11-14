За добу бойовики півсотні разів обстріляли українських військових

Про це повідомляє «Інформаційний Опір».

Найбільш напружена обстановка - на Луганському, Донецькому і Дебальцевському напрямках (18, 17 і 11 обстрілів відповідно).

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"Російські окупанти і незаконні збройні формування наносили вогневі удари по позиціях українських військ і цивільних об'єктів в районі н. п. Станиця Луганська - 7 разів, Піски - 5, Кримське - 4, Красногорівка, Никишино, Чорнухине - по 3 обстріли", - йдеться у повідомленні.