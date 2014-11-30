Українська влада врятувала Трьохізбенку й Чорнухине на Луганщині від гуманітарної катастрофи

У Трьохізбенці світла не було майже місяць, а газу — майже півтора місяці. Із села, що постійно обстрілюється "козаками" так званого "всевеликого войска донского", значна частина населення виїхала, а та, що залишилася, вирубувала лісові насадження та фруктові сади, намагаючись хоч якось зігрітися.

Як повідомляється на офіційному сайті голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, щоб відвернути гуманітарну катастрофу, минулої неділі місія ОБСЄ домовилася з "отаманом" Козіциним про надання гуманітарного коридору для ремонтних бригад. Однак газовиків та електриків, що вийшли на нейтральну територію з білими прапорами й у спецодязі, обстріляли, тому відновити лінії життєзабезпечення вони не змогли.

"Оскільки виникла реальна загроза замерзання людей, ми спробували знову залучити ОБСЄ для забезпечення вогневої тиші та створення гуманітарного коридору, — повідомив Москаль. — Просили забезпечити день тиші на четвер, однак у середу представники ОБСЄ повідомили, що не змогли домовитися з "козаками". Тому ми зробили це власними силами, через інших посередників. Цього разу домовленості спрацювали, і в Трьохізбенку нарешті подали світло".

Читайте такожБойовики обстріляли Станицю Луганську, селище залишилось без світла і тепла За словами голови Луганської ОДА, відновити газозабезпечення поки що не вдалося (газопровід серйозно пошкоджений, однак проблема вирішується), зате село, де в мирний час проживало близько двох тисяч людей, принаймні має електроенергію, і люди можуть зігрітися електричними обігрівачами. Відновлено також подачу центральної води.

Паралельно ремонтникам вдалося відремонтувати й пошкоджений обстрілами центральний трансформатор на околиці селища Чорнухиного. Селище з шістьма тисячами населення, яке майже два тижні було без електроенергії, тепер знову зі світлом і центральною водою, додав Москаль.