Москаль: "Прозріння" Луганщини займе не менше 5 років

Про це він сказав в інтерв'ю ZN.UA.

Років через п'ять, думаю, повернемо її обличчям до України. Але треба не просто сидіти і чекати, а працювати - дуже важко і наполегливо", - сказав Москаль, відповідаючи на питання журналіста, коли ж Луганщина стане проукраїнською.

Крім того, губернатор Луганської області зазначив, що на часі у нього мало надії, що за один день чи місяць мешканці Луганщини прозріють і зрозуміють, в якій країні живуть, і стануть її патріотами.

Читайте такожМоскаль: бойовики зірвали домовленість з ОБСЄ про допуск ремонтників у Трьохізбенку"Але я принаймні виводжу з людей цю "регіональну" заразу. Це вже видно наочно. Якщо в перші приїзди селяни дивляться похмуро і просять: "Скажіть Порошенку, щоб у нас не стріляв" (хоча бачать, що снаряди летять з "ЛНР"!), то в третій, четвертий раз вже кажуть: "О, наш губернатор приїхав. Можна з вами сфотографуватися?"", - зазначив Москаль.