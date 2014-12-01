ГПУ впіймала директора Київського бронетанкового заводу на крадіжці 12 млн гривень
Військова прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти тимчасово виконуючого обов’язки директора Державного підприємства «Київський бронетанковий завод».
«Вказана службова особа у червні цього року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із співучасниками та іншою групою невстановлених осіб, вчинила заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 12 млн грн», - повідомляє прес-служба.
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Чоловік перерахував кошти на рахунок фіктивного підприємства, а потім зняв їх готівкою. Зазначені кошти призначалися для виготовлення бронетранспортерів.
Один із співучасників підозрюваного ще перебуває у розшуку. Слідством вживаються заходи щодо відшкодування спричинених державі збитків та встановлення усіх причетних до скоєння цього злочину осіб.