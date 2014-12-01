ГПУ впіймала директора Київського бронетанкового заводу на крадіжці 12 млн гривень

«Вказана службова особа у червні цього року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із співучасниками та іншою групою невстановлених осіб, вчинила заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 12 млн грн», - повідомляє прес-служба.

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Чоловік перерахував кошти на рахунок фіктивного підприємства, а потім зняв їх готівкою. Зазначені кошти призначалися для виготовлення бронетранспортерів.

Один із співучасників підозрюваного ще перебуває у розшуку. Слідством вживаються заходи щодо відшкодування спричинених державі збитків та встановлення усіх причетних до скоєння цього злочину осіб.