Руфер Мустанг розповів, як їхав з Москви з обличчям і руками у фарбі
21:43, 06 грудня 2014Суспільство
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У Харкові руфер Мустанг, що розфарбував у жовто-сині кольори зірку на сталінській висотці в Москві, і мандрівниця Ганна Морозова розповіли свої історії студентам.
Мустанг розповів про втечу з Москви / 1+1
Мустанг сказав, що про всі подробиці своєї зухвалої операції зможе розповісти лише років через десять, пише харківське агентство АТН.
Коли ж, він, пофарбувавши зірку, їхав в аеропорт, щоб летіти в Україну, то вже знав, що в Росії заведено кримінальну справу, за якою він може отримати 7 років в'язниці.
Читайте такожРуфера Mustang Wanted нагородили іменною зброєю (фото)"Я думав, ну все, зараз мене в аеропорту приймуть. Але не взяли мене в аеропорту. Я реально не міг навіть фарбу змити. У мене на руках була фарба, на обличчі була фарба. На вусі була ще тиждень. Ну я весь був у цій фарбі, коротше", - сказав Мустанг.
Нагадаємо, нещодавно руфер змінив ім'я на "Слава Україні".
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