Руфер Мустанг розповів, як їхав з Москви з обличчям і руками у фарбі

Мустанг сказав, що про всі подробиці своєї зухвалої операції зможе розповісти лише років через десять, пише харківське агентство АТН.

Коли ж, він, пофарбувавши зірку, їхав в аеропорт, щоб летіти в Україну, то вже знав, що в Росії заведено кримінальну справу, за якою він може отримати 7 років в'язниці.

Читайте такожРуфера Mustang Wanted нагородили іменною зброєю (фото)"Я думав, ну все, зараз мене в аеропорту приймуть. Але не взяли мене в аеропорту. Я реально не міг навіть фарбу змити. У мене на руках була фарба, на обличчі була фарба. На вусі була ще тиждень. Ну я весь був у цій фарбі, коротше", - сказав Мустанг.

Нагадаємо, нещодавно руфер змінив ім'я на "Слава Україні".