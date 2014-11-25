Руфер Мустанг поміняв ім'я. Тепер він Слава Україні
01:55, 25 листопада 2014Політика
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Руфер Мустанг, відомий тим, що розфарбував у жовто-синій колір зірку на московській висотці, узяв собі нове ім'я - Слава Україні.
Руфер Мустанг поміняв ім'я. Тепер він Слава Україні / 1+1
Він сказав про це в ефірі програми "Хоробрі серця" на телеканалі "1+1", передає ТСН.
Мустанг додав, що це ім'я тепер у нього записано у паспорті. По батькові він залишив незмінним, але не став його розкривати.
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Раніше радник глави МВС Антон Геращенко повідомляв, що Мустанг зібрався змінити прізвище та ім'я, "та так, щоб вони стали поперек горла в Росії, і навпаки надихали українців на нові звершення".
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