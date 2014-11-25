Руфер Мустанг поміняв ім'я. Тепер він Слава Україні

Він сказав про це в ефірі програми "Хоробрі серця" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

Мустанг додав, що це ім'я тепер у нього записано у паспорті. По батькові він залишив незмінним, але не став його розкривати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖРуфер Мустанг в Донецькому аеропорту дізнався, як це бути "кіборгом"

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко повідомляв, що Мустанг зібрався змінити прізвище та ім'я, "та так, щоб вони стали поперек горла в Росії, і навпаки надихали українців на нові звершення".