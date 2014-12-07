Російські "казаки" обстріляли селище на Луганщині із мінометів, загинули мирні мешканці
Москаль заявив, що стільки ще Луганщину не обстрілювали жоден раз за останні три місяці.
Вчора близько обіду "казаки" так званого "Всевеликого війська донського" обстріляли с. Кряківка з мінометів.
Про це повідомляє губернатор Луганщини Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.
"Одна з мін упала на подвір’ї приватного будинку й поранила двох місцевих мешканців - чоловіків віком 51 рік. Обидва від отриманих осколкових поранень померли на місці", - йдеться у повідомленні.
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Таким чином, з початку тижня на контрольованій Україною території Луганської області від рук бойовиків загинули вже шестеро мирних мешканців.
Всього за минулу добу зафіксовано максимальна кількість обстрілів із боку терористичної організації "ЛНР" - 80.
"Стільки нас не обстрілювали жоден раз за останні три місяці. Є значні руйнування інфраструктури в Станиці Луганській (немає ні світла, ні газу, ні центральної води), Чорнухині (знову перебитий трансформатор, селище знеструмлене) та ряді інших населених пунктів", - заявив Москаль.