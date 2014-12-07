Російські "казаки" обстріляли селище на Луганщині із мінометів, загинули мирні мешканці

Вчора близько обіду "казаки" так званого "Всевеликого війська донського" обстріляли с. Кряківка з мінометів.

Про це повідомляє губернатор Луганщини Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.

"Одна з мін упала на подвір’ї приватного будинку й поранила двох місцевих мешканців - чоловіків віком 51 рік. Обидва від отриманих осколкових поранень померли на місці", - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, з початку тижня на контрольованій Україною території Луганської області від рук бойовиків загинули вже шестеро мирних мешканців.

Всього за минулу добу зафіксовано максимальна кількість обстрілів із боку терористичної організації "ЛНР" - 80.

"Стільки нас не обстрілювали жоден раз за останні три місяці. Є значні руйнування інфраструктури в Станиці Луганській (немає ні світла, ні газу, ні центральної води), Чорнухині (знову перебитий трансформатор, селище знеструмлене) та ряді інших населених пунктів", - заявив Москаль.