Бойовики "ЛНР" усе частіше воюють з "казаками" - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Зростає кількість збройних сутичок між бойовиками "ЛНР" та казаками "Всевеликого війська донського РФ" (отаман М.Козіцин) за право контролю над певними населеними пунктами для подальшого пограбування», - заявив він.

Читайте такожБойовики та «російські козаки» воюють між собою за трасу Дебальцеве-АнтрацитЗа словами Лисенка, терористи чинять тиск на підприємців. Крім того, російські козаки зацікавлені в отриманні контролю над вугільними районами області для забезпечення безперешкодного вивезення вугілля до Росії.

"Про факти незаконного вивезення вугілля до Росії ми неодноразово повідомляли. Також факти грабежу, зафіксовані місією ОБСЄ", - нагадав Лисенко.