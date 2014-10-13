Бойовики "ЛНР" усе частіше воюють з "казаками" - РНБО
Рада національної безпеки та оборони України фіксує зростання кількості збройних сутичок між бойовиками "ЛНР" та "казаками" "Всевеликого війська донського РФ".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Зростає кількість збройних сутичок між бойовиками "ЛНР" та казаками "Всевеликого війська донського РФ" (отаман М.Козіцин) за право контролю над певними населеними пунктами для подальшого пограбування», - заявив він.
Читайте такожБойовики та «російські козаки» воюють між собою за трасу Дебальцеве-АнтрацитЗа словами Лисенка, терористи чинять тиск на підприємців. Крім того, російські козаки зацікавлені в отриманні контролю над вугільними районами області для забезпечення безперешкодного вивезення вугілля до Росії.
"Про факти незаконного вивезення вугілля до Росії ми неодноразово повідомляли. Також факти грабежу, зафіксовані місією ОБСЄ", - нагадав Лисенко.