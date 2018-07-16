Вихідні у серпні 2018: скільки днів будуть відпочивати українці
15:50, 16 липня 2018Суспільство
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У зв'язку зі святкуванням Дня незалежності українці відпочиватимуть три дні поспіль у серпні.
Ілюстрація REUTERS
Цьогоріч дата Дня незалежності України - 24 серпня - припадає на останній робочий день, п'ятницю.
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Тому в останній місяць літа в українців знову будуть довгі вихідні: вони відпочиватимуть три дні поспіль - з 24 до 26 серпня включно.
Календар вихідних у серпні в Україні:
- 22 робочі дні;
- 9 офіційних вихідних;
- 24 серпня - святковий вихідний - День незалежності України.
Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть скасувати "зайві" вихідні, відмовившись від традиції перенесення.
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