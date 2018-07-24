Поліція оприлюднила страшну статистику: вчора на дорогах України піймали понад 600 п’яних водіїв

МВС посилила заходи безпеки на дорогах, зокрема до складу патрульних груп поліції ввели бійців Нацгвардії і збільшили кількість постів на автошляхах.

За минулу добу поліція зафіксувала 631 факт керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Національної поліції України.

«Не можемо не поділитися цією страшною цифрою. 631 потенційний вбивця за один день. Друзі, бережіть одне одного», – йдеться в повідомленні поліції.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня, у Миколаївській області внаслідок зіткнення рейсового мікроавтобуса із вантажівкою загинуло п`ятеро осіб, ще 12 було травмовано.

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Того ж дня під час зіткнення маршрутки та вантажного авто на Житомирщині загинули 10 осіб, ще 9 були госпіталізовані.

Крім того, поблизу Хмельницького зіткнулися вантажівка та легковик, загинула родина з трьох осіб, ще одну дитину госпіталізовано.

У зв’язку з цим МВС посилила заходи безпеки на дорогах, зокрема до складу патрульних груп поліції ввели бійців Нацгвардії і збільшили кількість постів на автошляхах.

Кабмін вирішив ініціювати запровадження контролю швидкості на дорогах. Також відбудуться жорсткі перевірки автоперевізників на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів.