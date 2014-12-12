У Тернополі ввели графік відключень світла замість хаотичного знеструмлення

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської міської ради, домовленості про даний графік було досягнуто під час наради міського голови Сергія Надала з керівництвом міського РЕМу та представниками комунальних підприємств з метою належного забезпечення електроенергією важливих об’єктів життєдіяльності міста.

Було прийнято рішення, що у найближчі дні електрику в місті відключатимуть з 16 до 19 години. До цього відключення відбувались у будь-який час без попереджень, як наслідок було чимало скарг від людей, які застрягали в ліфтах, зокрема з малими дітьми.

Читайте такожЧерез віялові відключення світла 45 підприємств Черкащини працюватимуть вночі«Ми з розумінням ставимося до відсутності належної кількості електроенергії в Україні, проте такі відключення повинні мати системний характер, щоб тернополяни могли коригувати використання електроприладів та свій час відповідно до даних умов. Ми домовилися з керівництвом міського РЕМу, що буде забезпечено повноцінну роботу КП «Тернопільводоканал», КП «Тернопільтеплокомуненерго» та «Тернопільелектротранс», щоб тернополяни змогли повноцінно отримувати послуги із постачання води, тепла та перевезення. При цьому зовнішнє освітлення на вулиці будуть також частково вимикати, адже воно знаходиться на тих самих лініях, що й житлові будинки», – повідомив мер.

Принагідно мер закликав жителів міста з 16 до 19 години не користуватися ліфтами.

Які саме масиви будуть знеструмлені енергетики все ж не повідомляють, оскільки заздалегідь не знають, на якій лінії буде перевантаження і яку саме підстанцію доведеться відключати.