Внаслідок аварії автобуса в Білорусі постраждали шестеро українців

Українці отримали медичну допомогу і продовжили подорож своїм маршрутом до Таллінна.

Внаслідок аварії автобуса в Білорусі, який слідував за маршрутом Київ-Таллінн, шестеро громадян України зазнали незначних травм.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

"За маршрутом Київ-Таллінн постраждало шість громадян України", - сказав Кирилич.

Він додав, що українці отримали незначні травми.

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"Постраждалим у ДТП в Білорусі українцям було надано медичну допомогу, і з уваги на незначні травми вони продовжили подорож", - додав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 04.30 у Білорусі перекинувся автобус, який прямував за маршрутом Київ-Таллінн. У салоні було 53 пасажири з України, Молдови та Росії. Внаслідок ДТП госпіталізували 12 осіб, з них вісьмох відпустили після огляду.

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом, внаслідок чого автобус наїхав на світлову опору, після чого перекинувся на бік у кювет. Було організовано доставку пасажирів до готелю. Планувалось, що приїде резервний автобус, на якому туристи продовжать подорож в супроводі ДАІ.

Як зазначається на сайті Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому в Білорусі, при вивченні тахографа було встановлено, що перезмінка водіїв мала відбутися о 5-й годині.