У Білорусі перекинувся автобус Київ-Таллінн із 53 пасажирами (фото)

Були госпіталізовані 12 людей, із них вісьмох відпустили після огляду.

У Білорусі перекинувся автобус, який прямував за маршрутом Київ-Таллінн, з 53 пасажирами з України, Молдови та Росії на борту.

Про це повідомляється на сайті Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому в Білорусі.

Зокрема, зазначається, що туристичний автобус міжнародного сполучення зазнав аварії в Оршанському районі близько 04.30 2 серпня.

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"За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му кілометрі автодороги М8 біля села Світочівка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік у кювет по ходу руху. Для оцінки фізичного стану до лікарні були доставлені 12 осіб. Вісьмох з них вже оглянуто лікарями і відпущено", - йдеться в повідомленні.

За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не зазнав і госпіталізації не потребує.

"Співробітники міліції і працівники МНС організували доставку пасажирів до готелю, їм надається інша необхідна допомога. У найближчі години до Орші з Ліди приїде резервний автобус, на якому туристи продовжать поїздку в супроводі ДАІ. При вивченні тахографа було встановлено, що перезмінка водіїв мала відбутися о 5-й годині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 13 травня в Кам'янецькому районі Білорусі автобус із українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП. Аварія сталася на автодорозі Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свіслоч", поблизу с. Мартинюки. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців із важкими травмами були доставлені в лікарню.