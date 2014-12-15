Українська ракета запустить з Байконура військовий супутник РФ

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Роскосмос.

Пуск ракети з апаратом намічений на 18 грудня 2014 року 8:55 за Києвом. Запуск відбудеться на наземному стартовому комплексі Рокіт космодрому Байконур. Перший вивід на орбіту такого апарату пройшов 27 червня 2013 року.

Апарати серії Кондор - малі супутники дистанційного зондування Землі. Вони дають можливість отримувати мікрохвильові знімки поверхні планети. Оператором супутника стали Війська повітряно-космічної оборони Росії.

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Ракета Дніпро призначена для виведення на висоти 300-900 кілометрів космічних апаратів загальною масою до 3,7 тонни. Вона входить в число одних із найпотужніших у світі міжконтинентальних балістичних ракет. Розробкою ракети в базовій версії Р-36М займалося дніпропетровське конструкторське бюро Південне.