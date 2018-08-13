Напад на активістку Гандзюк паралельно розслідують СБУ і Нацполіція – адвокат

Поліція встановлює особу другого учасника нападу, вже встановлено місце, де він придбав сірчану кислоту.

У постраждалої від нападу радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк планується ще низка операцій.

Про це в коментарі «Громадському» повідомила адвокатка Гандзюк Євгенія Закревська.

«В якому вона зараз стані — не можу про це казати, але в неї планується ще низка операцій. Це відбувається постійно», — сказала Закревська.

За її словами, захист підозрюваного у нападі на Гандзюк Миколи Новікова оскаржив обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Закревська пояснила, що справу нападу на Гандзюк паралельно розслідують як Служба безпеки, так і Національна поліція.

Читайте такожУ справі Гандзюк говориться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та держорганів

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

6 серпня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на Гандзюк. Поліція встановлює особу другого учасника нападу, вже встановлено місце, де він придбав сірчану кислоту.