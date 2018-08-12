Підозрюваний у замаху на Гандзюк в день інциденту був в іншому місці - ЗМІ

Принаймні, так стверджують свідки, яких опитали журналісти,а поліція - не спромоглася.

Сімейна пара зі Львова, Ганна і Сергій Антонишини, стверджують, що Микола Новіков, якого підозрюють у замаху на вбивство херсонської активістки та чиновниці Катерини Гандзюк, весь той день, коли стався інцидент, пробув з ними.

Про це вони говорять на відео, опублікованому журналістом та блогером Денисом Казанським, пише Главред.

"Вигороджувати Новікова цим людям немає сенсу. Вони спілкуються з його сестрою (звів трагічний випадок), а з самим Новіковим мало знайомі. Львів'яни не є близькими друзями Новікова, і не мають ніяких причин, щоб давати неправдиві свідчення і заробляти собі кримінальну статтю за приховування злочинця", - зазначає Казанський.

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Свідки в один голос заявили, що поліція їх на допит у цій справі не викликала.

"З якої причини це сталося — не ясно. Але все виглядає так, як ніби поліція зацікавлена в тому, щоб повісити злочин на Новікова, замість того, щоб знайти реального злочинця. Тому в суді не було ключових свідків у його справі", - резюмує блогер.

Нагадаємо, вранці 31 липня в Херсоні невідомий напав на керуючу справами виконкому місцевої міськради Катерина Гандзюк, облив її кислотою. Пізніше активісти "Нацкорпуса" закидали димовими шашками будівлю Херсонської прокуратури, вимагаючи розслідувати замах на Гандзюк. Пізніше підозрюваному в атаці на Гандзюк обрали запобіжний захід, а також стало відомо, де він взяв кислоту.