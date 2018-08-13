Популярний український репер здивував фанатів постарілим виглядом (фото)
20:14, 13 серпня 2018Суспільство
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Шанувальників артиста збентежила не тільки його відросла борода, яка візуально додає співакові кілька років, але ще і його стомлений вигляд.
Instagram Потап
Український співак і продюсер Потап поділився новими фотографіями в соцмережі і викликав бурхливу реакцію серед підписників. На їхню думку, репер виглядає дуже постарілим і втомленим.
Instagram Потап
На знімках, опублікованих в його Instagram, співак з'явився з посивілою бородою, за що користувачі негайно назвали його "дідом".
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Шанувальників артиста збентежила не тільки його відросла борода, яка візуально додає співакові кілька років, але ще і його стомлений вигляд.
"Дідок вже..." - зазначили передплатники Потапа в коментарях.
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