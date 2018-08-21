Підозрюваний в організації вбивства журналіста Бабченка визнав свою провину - ЗМІ

Він також пішов на угоду зі слідством, проте її умови не відомі.

Київський бізнесмен Борис Герман, якого підозрюють в організації теракту, в результаті якого повинен був бути убитий у Києві російський журналіст Аркадій Бабченко, визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням відразу на кілька джерел.

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Умови угоди поки не відомі. Адвокат Германа Євген Солодко інформацію не коментує, пояснюючи це тим, що він підписав зобов'язання про нерозголошення.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченко на порозі його квартири в Києві. А вже ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий і що "вбивство" інсценувала його спецслужба, щоб запобігти справжньому вбивству й затримати замовника.

За даними СБУ, для вбивства Бабченко російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор нібито запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали Германа, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.