Суд продовжив арешт підозрюваному в організації теракту щодо Бабченка

Герман залишатиметься під вартою до 23 вересня.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив до 23 вересня дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному в організації підготовки терористичного акту щодо російського журналіста Аркадія Бабченка Борису Герману.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Шевченківського райсуду.

Зазначається, що судове засідання відбулося 25 липня.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А вже ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий і що "вбивство" інсценувала його спецслужба, щоб попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор нібито запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.