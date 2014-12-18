МВС оприлюднило фото підозрюваного у вбивстві міліціонерів у Києві
Народний депутат України, прадник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив фото і інформацію про підозрюваного у вбивстві міліціонерів у центрі Києва.
"Сьогодні в Києві відбулася жахлива трагедія. Під час проведення оперативних заходів, злочинець застрелив двох співробітників міліції й громадянина К. Прошу всіх громадян сприяти міліції у розшуку й знаходженні небезпечного злочинця", - повідомив він у своєму Facebook і додав орієнтування.
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Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві за вчинення умисного вбивства трьох осіб розшукується Семеренко Вітай Володимирович, 05.12.1968 р.н., прож.: м. Київ, вул. Мічуріна 2,кв. 105.
Особливі прикмети:
1. Зріст 185 см., повної статури, вага приблизно 150 кг, волосся темно-русяве з залисинами з сивиною, довге, обличчя не голене.
2. Був вдягнутий
- чорна зимова куртка з капюшоном, за типом "Аляска";
- спортивні штани чорного кольору;
- футболка чорного кольору зі сріблястими надписами;
- спортивне взуття темного кольору.
УВАГА!!!
Підозрюваний озброєний, при затриманні дотримуватись заходів особистої безпеки.
"В разі отримання інформації щодо місця знаходження останньогопрошу повідомити начальника ВКР Печерського РУ Литвина Д.О. (050)330-63-70 или 102", - написав Геращенко.