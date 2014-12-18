МВС оприлюднило фото підозрюваного у вбивстві міліціонерів у Києві

"Сьогодні в Києві відбулася жахлива трагедія. Під час проведення оперативних заходів, злочинець застрелив двох співробітників міліції й громадянина К. Прошу всіх громадян сприяти міліції у розшуку й знаходженні небезпечного злочинця", - повідомив він у своєму Facebook і додав орієнтування.

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Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві за вчинення умисного вбивства трьох осіб розшукується Семеренко Вітай Володимирович, 05.12.1968 р.н., прож.: м. Київ, вул. Мічуріна 2,кв. 105.

Особливі прикмети:

1. Зріст 185 см., повної статури, вага приблизно 150 кг, волосся темно-русяве з залисинами з сивиною, довге, обличчя не голене.

2. Був вдягнутий

- чорна зимова куртка з капюшоном, за типом "Аляска";

- спортивні штани чорного кольору;

- футболка чорного кольору зі сріблястими надписами;

- спортивне взуття темного кольору.

УВАГА!!!

Підозрюваний озброєний, при затриманні дотримуватись заходів особистої безпеки.

"В разі отримання інформації щодо місця знаходження останньогопрошу повідомити начальника ВКР Печерського РУ Литвина Д.О. (050)330-63-70 или 102", - написав Геращенко.