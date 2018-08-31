Топ-5 змін, які чекають на українців у вересні (відео)

З настанням осені 1-4 класи вчитимуться по-новому, в пологових будинках почнуть видавати бебі-бокси та майже на всій території України відключать аналогове ТБ.

Початок місяця в Україні традиційно пов'язаний з новими правилами життя, коли починають діяти нові норми.

УНІАН проаналізував, чого чекати українцям з настанням осені.

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З 1 вересня 1-4 класи вже вчитимуться за новим навчальним планом. Зміни в освіті обіцяють навчити школярів не тільки рахувати, читати і писати, а й соціальним навичкам.

З 1 вересня в пологових будинках України почнуть видавати бебі-бокси. Бебі-бокс буде складатися з 24 різних найменувань, орієнтовна вартість набору - 5 тисяч гривень.

З 1 вересня в Україні почнуть діяти нові містобудівні норми. Вони повинні змінити вигляд і функціональність населених пунктів на благо жителів.

З 1 вересня майже на всій території України відключать аналогове ТБ. Щоб після відключення не залишитися з білим шумом на екрані, потрібно купити ТВ-тюнер.

З вересня в Україні штрафуватимуть водіїв, які порушують правила паркування і стоянки. В разі, якщо припаркований автомобіль буде заважати руху, то поліція зможе його евакуювати.