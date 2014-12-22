"ДНР" не виплачує бойовикам платню із середини серпня – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У середовищі терористів серед польових командирів підрозділів так званої «ДНР» посилюється невдоволення діями Олександра Захарченка, який, на їхню думку, одноосібно розпоряджається «російськими коштами», - зазначив він.

Читайте такожУ лавах бойовиків ввели "смертну кару" за відмову підкорятися центральній владі - Тимчук«За даними розвідки, з середини серпня зарплата рядовому складу усіх так званих «добровольчих батальйонів» терористів не виплачується», - додав Лисенко.