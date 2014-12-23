Опитування: українці впевнені, що між Україною і РФ йде війна

Такі результати опитування DW-Trend, яке на замовлення Deutsche Welle провело київське відділення Інституту вивчення громадської думки IFAK.

Читайте такожРосіяни відчули кризу: падіння рубля вже важливіше за Україну - опитування

За 13 місяців українці помітно охололи по відношенню до Росії. Якщо в листопаді 2013 року 40% респондентів оцінювали відносини України з Росією як дружні, партнерські або нейтральні, то тепер такої думки дотримуються лише 15%. 29% опитаних вважають відносини з РФ натягнутими, 56% - ворожими.

Особливо примітна зміна настроїв серед жителів проросійського сходу України. 81% респондентів охарактеризували відносини з сусідньою державою як напружені або ворожі.

Аналогічна ситуація склалася і в Росії. 70% учасників дослідження вважають відносини Росії і Українинапруженими або ворожими. Роком раніше таку думку висловили 40% опитаних.

У рамках дослідження, проведеного у грудні в Україні і Росії, було опитано 1000 респондентів у віці від 18 до 65 років, що проживають в містах з населенням більше 50 тис. осіб. IFAK не зміг провести опитування на територіях, що перебувають під контролем сепаратистів, а також у Криму.