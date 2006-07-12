Синоптики прогнозують незначний спад спеки у вихідні

13 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози, лише у східних областях переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

14-15 липня мінлива хмарність утримається. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди град, 15 липня у північних та центральних областях часом дощі, вдень місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с (лише в Криму, а 14 липня і у південних областях переважно без опадів).

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°, у західних областях місцями 12-14°; вдень 26-31°, на півдні до 33°, 15 липня у західних, північних та центральних областях 21-26°.

Вітер північно-східний з переходом, окрім східної частини, на північно-західний, 5-10 м/с.

16 липня в Україні, окрім північних та центральних областей, 17 липня вночі у західних областях, вдень у західній половині очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території без істотних опадів. Зниження температури вночі до 10-16°, вдень до 19-25°, у західних областях місцями до 17-18°; у південній частині та східних областях вночі до 13-18°, вдень до 24-29°.

У м.Києві та області 13 липня буде мінлива хмарність. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°, по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

14-15 липня утримається мінлива хмарність. 14 липня пройдуть окремі грозові дощі, 15 липня короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди сильний дощ, град, шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 14 липня 26-31°, 15 липня 21-26°.

16-17 липня переважно без опадів, лише вдень 17 липня місцями очікуються короткочасні грозові дощі. Температура вночі 10-16°, вдень 19-25°.

Київ. 12 липня. УНІАН. 13 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози, лише у східних областях переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

14-15 липня мінлива хмарність утримається. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди град, 15 липня у північних та центральних областях часом дощі, вдень місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с (лише в Криму, а 14 липня і у південних областях переважно без опадів).

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°, у західних областях місцями 12-14°; вдень 26-31°, на півдні до 33°, 15 липня у західних, північних та центральних областях 21-26°.

Вітер північно-східний з переходом, окрім східної частини, на північно-західний, 5-10 м/с.

16 липня в Україні, окрім північних та центральних областей, 17 липня вночі у західних областях, вдень у західній половині очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території без істотних опадів. Зниження температури вночі до 10-16°, вдень до 19-25°, у західних областях місцями до 17-18°; у південній частині та східних областях вночі до 13-18°, вдень до 24-29°.

У м.Києві та області 13 липня буде мінлива хмарність. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°, по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

14-15 липня утримається мінлива хмарність. 14 липня пройдуть окремі грозові дощі, 15 липня короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди сильний дощ, град, шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 14 липня 26-31°, 15 липня 21-26°.

16-17 липня переважно без опадів, лише вдень 17 липня місцями очікуються короткочасні грозові дощі. Температура вночі 10-16°, вдень 19-25°.