Красивий загар і танці до ранку: 70-річна киянка розповіла, як відчуває себе молодою "вовчицею" (відео)
20:51, 12 вересня 2018Суспільство
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Журналісти ТСН познайомилися з Оленою ближче і спробували зрозуміти, звідки вона бере енергію і як примудряється так жити на одну пенсію.
70-річна киянка розповіла, як у поважному віці відчуває себе юною красунею
Вона не уявляє собі життя без вечірок і танців до ранку, усе літо проводить на пляжі, щоб мати красивий загар, мріє вийти заміж за 25-річного хлопця і намагається рідше заглядати в паспорт, щоб не згадувати свій вік.
Киянці Олені Вовк - 70.
Журналісти ТСН познайомилися з Оленою ближче і спробували зрозуміти, звідки вона бере енергію і як примудряється так жити на одну пенсію.
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