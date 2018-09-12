Красивий загар і танці до ранку: 70-річна киянка розповіла, як відчуває себе молодою "вовчицею" (відео)

Журналісти ТСН познайомилися з Оленою ближче і спробували зрозуміти, звідки вона бере енергію і як примудряється так жити на одну пенсію.

Вона не уявляє собі життя без вечірок і танців до ранку, усе літо проводить на пляжі, щоб мати красивий загар, мріє вийти заміж за 25-річного хлопця і намагається рідше заглядати в паспорт, щоб не згадувати свій вік. Киянці Олені Вовк - 70. Журналісти ТСН познайомилися з Оленою ближче і спробували зрозуміти, звідки вона бере енергію і як примудряється так жити на одну пенсію.

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