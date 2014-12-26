У Вінниці сталася масштабна бійка зі стріляниною, двох людей поранили ножами

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, масова бійка зі стріляниною сталася 26 грудня близько 6-ї годину ранку біля ресторану швидкого харчування «Макдональдс», що на перехресті проспекту Юності та вулиці Келецької у Вінниці.

За словами співрозмовника агентства, бійка була жорсткою, двоє людей отримали ножові поранення, ще одна людина - отримала кульове поранення.

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Усі постраждалі госпіталізовані у Вінницьку міську клінічну лікарню швидкою допомоги.

Наразі міліція встановлює обставини цієї бійки та її учасників, вирішується питання про порушення кримінальної справи.