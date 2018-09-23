Напад на активіста Михайлика: в Одесі люди вийшли на протест (фото, відео)

Вони вимагають відставки керівників поліції та прокуратури області, а також вимагають від правоохоронців ефективно розслідувати напади на активістів та назвати замовників і виконавців.

У центрі Одеси через замах на відомого громадського діяча, лідера міської організації партії «Сила Людей» Олега Михайлика активісти пікетують обласне управління Нацполіції, вимагаючи зустрічі з його начальником Дмитром Головіним.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Єврейській, біля будівлі Головного управління Національної поліції в Одеській області, зібралися десятки людей.

У їх числі - відомі активісти Сергій Стерненко, Михайло Кузаконь, Яна Титаренко та інші.

Присутні спробували пройти усередину будівлі, але далі перепускного пункту пройти не змогли. До них вийшов заступник начальника главку Сергій Махотін, який заявив, що Головін відсутній, він перебуває в іншому районі міста на місці скоєння іншого злочину.

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Махотін також заявив, що не має права розголошувати нюанси слідства у справі про замах на Михайлика, зазначивши, що відпрацьовується кілька версій.

За його словами, до Михайлика, що перебуває у лікарні, приставлено цілодобову охорону.

У свою чергу, активісти наполягають на зустрічі з Головіним, заявляючи, що нікуди не підуть.

На вулиці через мегафон вони закликають до відставки Головіна і прокурора Одеської області Олега Жученка.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста Олега Михайлика.

За словами керівника Одеської обласної організації «Сила Людей» Ігоря Бичкова, сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що Михайлик прийшов до тями.

До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ.