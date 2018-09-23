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Поліція залучила СБУ до розслідування замаху на одеського активіста Михайлика

15:28, 23 вересня 2018
Суспільство
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СБУ залучили до розслідування замаху на Михайлика / фото УНІАН

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Одещини.

"Для розслідування злочину створено посилену слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли найдосвідченіші слідчі, оперативники та працівники СБУ. Очолює групу процесуальний керівник з прокуратури Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також зазначили, що досі тривають подворові обходи та опитується оточення потерпілого, свідки.

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"Слідство розглядає декілька версій нападу", - додали в поліції Одещини.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація, що у центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста Олега Михайлика.

За словами керівника Одеської обласної організації «Сила Людей» Ігоря Бичкова, сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що Михайлик прийшов до тями.

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Теги: #Одеса#СБУ#активіст#напад на активістку Одесі