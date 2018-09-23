Поліція залучила СБУ до розслідування замаху на одеського активіста Михайлика

Правоохоронці також зазначили, що досі тривають подворові обходи та опитується оточення потерпілого, свідки.

До складу слідчо-оперативної групи з розслідування замаху на одеського громадського діяча Олега Михайлика увійшли працівники СБУ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Одещини.

"Для розслідування злочину створено посилену слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли найдосвідченіші слідчі, оперативники та працівники СБУ. Очолює групу процесуальний керівник з прокуратури Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також зазначили, що досі тривають подворові обходи та опитується оточення потерпілого, свідки.

Читайте такожПеред замахом на вбивство активіст Михайлик вимагав відставки одеських силовиків

"Слідство розглядає декілька версій нападу", - додали в поліції Одещини.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація, що у центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста Олега Михайлика.

За словами керівника Одеської обласної організації «Сила Людей» Ігоря Бичкова, сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що Михайлик прийшов до тями.