В Одеській області через напади на активістів посилять заходи безпеки (відео)

У МВС обіцяють перевірити охоронні фірми в Україні та позбавити ліцензій у разі їхньої причетності до незаконних дій або рейдерських захоплень.

В Одеській області посилять заходи безпеки, в рамках чого працюватимуть спільні групи патрулювання співробітників поліції і військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомила на своїй сторінці Facebook заступник директора Департаменту комунікацій МВС України Вікторія Навроцька, відповідне рішення було ухвалене під час оперативної наради в Одесі із правоохоронцями регіону за участю першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та першого заступника глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна.

Читайте такожУ Німеччині приголомшені нападом на одеського активіста Михайлика

"З 25 вересня у регіоні розпочинається оперативне відпрацювання. Залучаються сили поліції та Нацгвардії регіону, а також фахівці кримінального блоку центрального апарату НПУ. Створюється постійна моніторингова група, яка буде відслідковувати ситуацію по роботі із громадськими організаціями. До неї увійдуть представники поліції, зокрема, підрозділів із комунікації та зв’язків із громадськістю, а також громадські активісти. Для посилення безпеки у регіоні працюватимуть спільні групи патрулювання поліції і Нацгвардії", - написала вона.

За її словами, окремо по всій Україні буде проведений аналіз роботи охоронних фірм. "У разі, якщо вони були причетні до незаконних дій або рейдерських захоплень, вони будуть позбавлені ліцензії", - зазначила Навроцька.

Як повідомляв УНІАН, до Одеси з Києва вилетіла посилена група правоохоронців через черговий напад на активістів у регіоні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ситуацію в Одеській області, зокрема, із нападами на активістів, буде проаналізовано на спільній координаційній раді правоохоронців у першій декаді жовтня.

Читайте такожПоліція розглядає п'ять версій замасі на активіста Михайлика

Відповідне рішення було ухвалене після того, як пізно ввечері 22 вересня в поліцію надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він отримав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітини. За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний, але кулю, що застрягла в грудній клітці, вирішено поки що не витягувати.

Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на громадського діяча. Перша версія пов'язана з громадською діяльністю, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег» (активіст очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Праве діло», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкта, проводила акції протесту). Третя версія пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку. Четверта версія - особистісні стосунки, п'ята - злочин скоєно невстановленими особами з хуліганських спонукань.