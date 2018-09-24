В Одесу вилетіла посилена група правоохоронців через новий напад на активістів - Луценко

Ситуацію в Одеській області, зокрема із нападами на активістів, буде проаналізовано на спільній координаційній раді правоохоронців у першій декаді жовтня.

В Одесу з Києва вилетіла посилена група правоохоронців через черговий напад на активістів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«У зв’язку з черговим нападом на активістів в Одесі провів нараду з міністром внутрішніх справ А. Аваковим. Сьогодні посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси», - написав він.

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Луценко додав, що ситуацію в області, зокрема із нападами на активістів, буде проаналізовано на спільній координаційній раді правоохоронців у першій декаді жовтня.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня в поліцію надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він отримав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітини. За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний, але кулю, що застрягла в грудній клітці, вирішено поки що не витягувати.

Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на громадського діяча. Перша версія пов'язана з громадською діяльністю, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег» (активіст очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Праве діло», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкта, проводила акції протесту). Третя версія пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку. Четверта версія - особистісні стосунки, п'ята - злочин скоєно невстановленими особами з хуліганських спонукань.