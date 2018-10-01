Український боксер Усик відповів на запитання, чий Крим (відео)

Усик розповів про своє ставлення до анексії Криму.

Український боксер Олександр Усик на запитання: "Чий Крим?" - відповів: "Божий... Це по-справжньому".

Про це він заявив в інтерв'ю у програмі "Гордон" на телеканалі "112 Україна".

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Боксер зазначив, що після анексії Криму відвідувати півострів стало незручно, але він продовжує підтримувати стосунки з друзями, які живуть там.

"Незручно їздити, якісь кордони з'явилися, розбіжності між людьми, злість якась. Це катастрофа... Звісно, у мене є мої внутрішні переживання... У мене велика кількість друзів, тренер мій живе там, мій перший тренер, мій клуб... Звичайно, я не припиняю з ними спілкуватися або їздити туди, тому що у мене там поховані мої предки", – заявив Усик.

Раніше український боксер і абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик перед боєм між Повєткіним і Джошуа зняв відео, де виступив на підтримку росіянина, чим розлютив користувачів соцмереж.