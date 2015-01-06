Рейсові автобуси продовжують їздити в зону АТО - Донецька ОДА
18:29, 06 січня 2015Суспільство
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Донецька ОДА повідомляє, що станом на 15 годину, 6 січня рейсові автобуси здійснюють транспортне сполучення між містами Донецької області, у тому числі окупованими.
Автобусне сполучення із зоною АТО не припинялося - Донецька ОДА / Фото УНІАН
Водночас, повідомляється, що у зв'язку з обмеженнями, введеними РНБО, деякі маршрути руху змінені.
"Зокрема, рейсові автобуси північної частини області, які раніше прямували в Донецьк через Дзержинськ з виїздом на горлівську трасу тепер рухаються через м. Курахове", - сказано в повідомленні.
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