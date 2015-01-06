Рейсові автобуси продовжують їздити в зону АТО - Донецька ОДА

Водночас, повідомляється, що у зв'язку з обмеженнями, введеними РНБО, деякі маршрути руху змінені.

"Зокрема, рейсові автобуси північної частини області, які раніше прямували в Донецьк через Дзержинськ з виїздом на горлівську трасу тепер рухаються через м. Курахове", - сказано в повідомленні.

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