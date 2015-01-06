Один із постраждалих в ДТП на Донбасі військових впав у кому - Тягнибок

Один із військовослужбовців, які потрапили у ДТП на Донбасі, впав у кому.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер ”Свободи” Олег Тягнибок.

Він зазначив, що ”у ДТП під Артемівськом загинуло кілька бійців-свободівців з Львівщини, Київщини, Донеччини і Вінниччини”.

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”Важкопоранений, в комі, в Харківському шпиталі Друг Валерій М. з Закарпаття”, - написав Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня близько 19.00 під час ротації добровольців та військовослужбовців за контрактом Національної гвардії України в зоні проведення АТО сталося зіткнення військових автомобілів КРаЗ та автобуса ”Богдан”. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12 військовослужбовців загинуло та 21 травмовано.

За даними МВС, зіткнення сталося через складні погодні умови.