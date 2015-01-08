Серед карикатур Charlie Hebdo знайшлася і про анексію Криму

Користувачі соціальних мереж серед карикатур французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, редакцію якого розстріляли, знайшли також роботи на так званий «референдум», який проходив у березні 2014 року в Криму та на дії президента Росії Володимира Путіна в Україні. Про це повідомляють Крим. Реалії.

Зокрема, один з малюнків карикатуристів журналу показує весь сенс кримського «референдуму» і подальшої анексії півострова - людина кидає бюлетень в пушку танка.

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Раніше, вранці в середу троє зловмисників увірвалися в будівлю, де розташовується редакція Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа, і відкрили вогонь по людям, які перебували там. Нападникам вдалося втекти з місця події на автомобілі. Жертвами нападу стали 12 осіб, у тому числі - чотири художника видання, двоє поліцейських і оглядач радіостанції France Inter. Ще 11 осіб отримали різні поранення.