У Львівській області на Різдво вщент згоріла сторічна церква (фото)

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, 7 січня о 13:21 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в церкві «Введення в Храм Пресвятої Богородиці» УПЦ Київського патріархату в селі Верхнє Турківського району. Будівля церкви дерев’яна, висотою 23 м, крита бляхою, розміром 30×15 м. Побудована у 1913 році.

До приїзду рятувальників парафіяни намагалися самотужки загасити пожежу, однак полум’я інтенсивно поширилося дерев’яними конструкціями храму та перекинулося на дерев’яну дзвіницю розташовану поруч.

Читайте такожНа Чернігівщині невідомі спалили будинок священика Московського патріархату, що перейшов в УПЦ КП„О 14:44 вогнеборці повністю ліквідували займання та врятували дзвіницю від повного знищення вогнем. Внаслідок пожежі храм згорів вщент. Окрім цього, пошкоджено дерев’яну стіну дзвіниці на площі 35 кв. м”, - зазначається у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучалося 14 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причини займання встановлюються.