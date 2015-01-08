Протягом завтрашнього дня в Україні різко потеплішає на 20 градусів

Морозний антициклон, який ще вночі зумовить холодну і ясну погоду, вдень зміниться атмосферними фронтами. Фронти принесуть мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, посилення вітру. Про це повідомляє «Оpogode».

Температура повітря від нічних 15-25 градусів морозу протягом дня підвищиться до відлиги. Лише у східних областях ще утримаються невеликі та помірні морози. На дорогах буде панувати ожеледиця, місцями сильна ожеледь.

У західній частині - вночі без опадів, вдень - сніг з переходом в дощ. Температура повітря вночі 8-15 градусів морозу, вдень потеплішає до відлиги.

У північних областях вночі без опадів, вдень - сніг з переходом в дощ. Температура повітря вночі-11-17, вдень від 5 морозу до 2 тепла.

У центральних областях вночі без опадів, вдень - сніг, мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі-14-20, у Дніпропетровській області до-20-22 градуси, вдень 2-9 градусів морозу у Вінницькій області до 2 градусів тепла.

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На сході України без опадів, сніг більш ймовірний у другій половині дня. Температура повітря вночі 14-20, місцями-22-25 градусів, вдень-2-9, місцями до -11 градусів.

У південній частині вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі-12-17, місцями до -20 градусів, вдень від 4 морозу до 3 градусів тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень - сніг з переходом в дощ, сильний вітер, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі-9-12, вдень потеплішає до відлиги.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-22 м/с.