Стало відомо, хто переміг у шоу "Заміж за Бузову" (фото)

Ольга дала зрозуміти, що знайшла свого єдиного, а також визначила переможця шоу "Заміж за Бузову".

14 жовтня завершилося шоу, в якому скандально відома співачка та ведуча Ольга Бузова шукала потенційного чоловіка.

До фіналу телепроекту "Заміж за Бузову" вийшов Денис Лебедєв, який освідчився зірці "Дому-2", піднісши обручку, передають Dni.ru.

Протягом декількох тижнів Бузова подорожувала Італією, де серед кількох претендентів намагалася відшукати одного-єдиного. В результаті до фіналу телепроекту "Заміж за Бузову" вийшов сировар Денис Лебедєв.

Читайте такожУ мережі назвали переможця шоу "Заміж за Бузову" (фото)

Втім, без інтриги все одно не обійшлося. У фіналі несподівано з'явився Валентин Коробков, який повернувся на проект, щоб ще раз поборотися за Бузову. Втім, телеведуча досить чітко дала зрозуміти, що йому слід повернутися до Москви.

В останньому випуску передачі Ольга і Денис ходили на романтичні побачення і насолоджувалися один одним. Лебедєв залишився у захваті від походу в кафе, де разом з Бузовою приготував морозиво.

До вручення обручки Ольга підготувалася ґрунтовно: вона завила волосся і вбралася в довгу білу сукню. Денис зустрів її в класичному чорному смокінгу. Він прочитав вірш, який зворушив Бузову до глибини душі, і підніс обручку. Вона її прийняла. Тим самим ведуча дала зрозуміти, що знайшла свого єдиного, а також визначила переможця шоу "Заміж за Бузову".