Ані Лорак випадково оголила груди, влаштувавши палкі танці в халаті (фото)

Лорак опублікувала відео, де вона у відвертому білому халаті на голе тіло станцювала під пісню Тоні Брекстон "Unbreak my heart".

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, "засвітила" груди під час танцю.

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Лорак опублікувала відео, де вона у відвертому білому халаті на голе тіло станцювала під пісню Тоні Брекстон "Unbreak my heart", у своїх InstaStories.

При чому співачку абсолютно не бентежив факт відсутності білизни і те, що при різких рухах пікантна частина її тіла значно оголюється.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак заінтригувала мережа загадковим посланням.