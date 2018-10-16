этот материал доступен на русском

Ані Лорак випадково оголила груди, влаштувавши палкі танці в халаті (фото)

21:13, 16 жовтня 2018
Суспільство
2380 0
Співачку абсолютно не бентежив факт відсутності білизни / скріншот
скріншот

Читайте такожВіра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram

Лорак опублікувала відео, де вона у відвертому білому халаті на голе тіло станцювала під пісню Тоні Брекстон "Unbreak my heart", у своїх InstaStories.

При чому співачку абсолютно не бентежив факт відсутності білизни і те, що при різких рухах пікантна частина її тіла значно оголюється.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак заінтригувала мережа загадковим посланням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ані Лорак