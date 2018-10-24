Російські пропагандисти пояснили, як взяли інтерв'ю у загиблої в Керчі дівчини (відео)
У програмі "60 хвилин" на каналі "Росія 1" вийшло інтерв'ю з дівчиною, яку представили як студентку Аліну Керову. Вона - одна з жертв нападу на коледж у Керчі.
Ведуча Ольга Скабєєва запевняє, що редакцію ввела в оману інша студентка, йдеться у повідомленні в Instagram.
Вона стверджує, що дівчина, яка вийшла на зв'язок в ефірі, дійсно навчалася в коледжі, але представилася ім'ям своєї знайомої. Було чути тільки голос, фото або відео з нею не показували.
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"Дівчина відповіла на дзвінок редактора о 17:44, сама погодилася на телефонне інтерв'ю, і ми, звичайно, вивели свідка події в прямий ефір. Редактору вона представилася Аліною Керовою. Представилася, ми не знаємо цього достеменно, ще не знаючи про трагічну долю Аліни", - написала Скабєєва.
"У неофіційних списках загиблих у Керчі на момент ефіру (офіційні списки з'явилися на наступний день) Аліни Керової не було. Справжні мотиви, що спонукали студентку керченського коледжу представитися нам чужими ім'ям і прізвищем, нам досі невідомі", - додала ведуча.
Аліна Керова – студентка керченської коледжу, на жаль, загинула. Її ім'ям, на жаль, випала інша дівчина. Вона і була у нас в ефірі в день страшної трагедії. Дівчина стверджує, що перебувала в шоці і побоялася називати своє справжнє ім'я. Але ми з'ясували, у нас є її телефон і листування редакторів програми з тими, хто в Керчі допомагав нам шукати свідків трагедії. Шукали і знаходили, у тому числі, в соціальних мережах. Звернулися до волонтера, яка, зокрема, організувала збір крові для постраждалих (її ім'я та листування з нею є). Волонтер порадила зателефонувати дівчині – студентці коледжу, дала номер її телефону, і ми негайно зателефонували. Дівчина відповіла на дзвінок редактора в 17.44, сама погодилася на телефонне інтерв'ю, і ми, звичайно, вивели свідка події в прямий ефір. Редактору вона представилася Аліною Керовой. Представилася, ми не знаємо цього достеменно, ще не знаючи про трагічну долю Аліни. У неофіційних списках загиблих у Керчі на момент ефіру (офіційні списки з'явилися на наступний день) Аліни Керовой не було. Справжні мотиви, що спонукали студентку керченської коледжу представитися нам чужими ім'ям і прізвищем, нам досі невідомі. Цим повідомленням ми б хотіли уникнути будь-яких подальших спекуляцій. Ще раз висловлюємо наші найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Здоров'я всім постраждалим. Керч, ми з тобою.
Нагадаємо, 17 жовтня під час спецефіру програми «60 хвилин» телеканалу «Росія 1» ведучі поговорили з очевидцем нападу на керченський коледж, студенткою другого курсу Аліною Керовою. Пізніше з'ясувалося, що насправді студентка з таким ім'ям загинула.