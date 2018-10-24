Російські пропагандисти пояснили, як взяли інтерв'ю у загиблої в Керчі дівчини (відео)

Російська ведуча визнала, що інтерв'ю з Аліною Керовою, свідком розстрілу в Керчі, дала інша людина.

У програмі "60 хвилин" на каналі "Росія 1" вийшло інтерв'ю з дівчиною, яку представили як студентку Аліну Керову. Вона - одна з жертв нападу на коледж у Керчі.

Ведуча Ольга Скабєєва запевняє, що редакцію ввела в оману інша студентка, йдеться у повідомленні в Instagram.

Вона стверджує, що дівчина, яка вийшла на зв'язок в ефірі, дійсно навчалася в коледжі, але представилася ім'ям своєї знайомої. Було чути тільки голос, фото або відео з нею не показували.

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"Дівчина відповіла на дзвінок редактора о 17:44, сама погодилася на телефонне інтерв'ю, і ми, звичайно, вивели свідка події в прямий ефір. Редактору вона представилася Аліною Керовою. Представилася, ми не знаємо цього достеменно, ще не знаючи про трагічну долю Аліни", - написала Скабєєва.

"У неофіційних списках загиблих у Керчі на момент ефіру (офіційні списки з'явилися на наступний день) Аліни Керової не було. Справжні мотиви, що спонукали студентку керченського коледжу представитися нам чужими ім'ям і прізвищем, нам досі невідомі", - додала ведуча.

Нагадаємо, 17 жовтня під час спецефіру програми «60 хвилин» телеканалу «Росія 1» ведучі поговорили з очевидцем нападу на керченський коледж, студенткою другого курсу Аліною Керовою. Пізніше з'ясувалося, що насправді студентка з таким ім'ям загинула.