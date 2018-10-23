"От с*ки. Аліна померла": на російському каналі взяли інтерв'ю у загиблої в Керчі дівчини (відео)

Журналістам вдалося зв'язатися з ведучою Ольгою Скабєєвою і запитати, як в ефірі програми опинилася дівчина, яка загинула в коледжі в Керчі.

17 жовтня під час спецефіру програми «60 хвилин» телеканалу «Росія 1» ведучі поговорили з очевидцем нападу на керченський коледж, студенткою другого курсу Аліною Керовою. Пізніше з'ясувалося, що насправді студентка з таким ім'ям загинула.

Дівчина, яку ведуча Ольга Скабєєва представила як Аліну Керову, розповіла про події в коледжі. При цьому у списку загиблих в результаті нападу є студентка Керова Аліна Сергіївна 2002 року народження. Про це йдеться у програмі "Fake News" на телеканалі "Дождь".

Одногрупниця загиблої Вікторія Жукова сказала "Дождю", що на записі «60 хвилин» не голос Аліни Керової. «От с*ки. Аліна загинула. Звичайно, це не вона і голос не її. Немає у нас в коледжі нікого більше з таким прізвищем, а тим більше на другому курсі. Голос Аліни я б впізнала», — сказала Жукова.

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Журналістам вдалося зв'язатися з Ольгою Скабєєвою і запитати, як в ефірі програми опинилася дівчина, яка загинула в коледжі. «Ну, давайте ми вам надамо телефон, а ви зв'яжіться з нею і поговоріть. І з усіма, хто причетний до цього прямого включення. Якщо ви не проти. (...) Ви хочете розібратися, тому давайте так зробимо. Ви не будете робити зараз своїх емоційних, поспішних висновків», — сказала Скабєєва.

Потім вона порадила звернутися до прес-служби телеканалу.

«Ми б із задоволенням розібралися. Ви б тільки спокійніше, будь ласка. І ось у рамках тієї пропозиції, яку я вам щойно зробила, давайте, звичайно ж діяти, гаразд? Ви якось дуже імпульсивно налаштовані і постійно дискутуєте зі мною, хоча, в цілому, незрозуміло на яку тему», — сказала ведуча.

У прес-службі «Росії 1» сказали "Дождю", що «спробують прояснити це питання» і пообіцяли зв'язатися, «коли розберуться в ситуації».

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, в результаті події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.