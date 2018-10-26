Кривава ДТП у Харкові: лікарі дали чітку відповідь про здоров'я Зайцевої

Комісія не виявила у Зайцевої жодних патологій.

Комісія, створена обласним Управлінням охорони здоров'я, за результатами оглядів фахівцями і додаткових обстежень головної фігурантки кривавого ДТП у Харкові Олени Зайцевої, не виявила у неї жодних патологій.

Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

"За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології у підслідної Зайцевої не виявлено. Ніяких протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятора немає", - повідомив про висновки комісії начальник Управління охорони здоров'я ХОДА Богдан Федак.

Огляд та обстеження Олени Зайцевої проводили 22 жовтня наступні фахівці: обласний нейрохірург, кардіолог, обласний офтальмолог, обласний кардіолог, ревматолог, а також обласні фахівці з ультразвукової та лабораторної діагностики.

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«Патології з боку систем і органів, які обстежили дані фахівці, не виявлено», - зазначив Богдан Федак.

Всю необхідну інформацію і висновки обласна комісія передала в правоохоронні органи.

Нагадаємо, що у Зайцевої скаржаться, що їхня підзахисна погано себе почуває.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова переніс на 24 жовтня слухання у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській заяви обвинуваченої Олени Зайцевої про погане самопочуття.