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У Москві попрощалися з Миколою Караченцовим (фото, відео)

14:59, 29 жовтня 2018
Суспільство
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Попрощатися з Караченцевим прийшли багато знаменитостей / фото "Стархит"

Жалобна церемонія пройшла в театрі "Ленком", де актор зіграв свої головні ролі.

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Попрощатися з актором прийшли художній керівник театру "Ленком" Марк Захаров, Дмитро Пєвцов, Алла Пугачова, Інна Чурікова, Олексій Рибніков, Клара Новікова, Едгард Запашний і багато інших.

Караченцова винесли з "Ленкому" під оплески. Відспівування актора пройшло в його улюбленій церкві - в храмі Воскресіння.

Микола Караченцов буде похований на Троєкуровському кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, знаменитий актор театру й кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя. У вересні 2017-го артистові поставили діагноз "рак".

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Теги: #смерть#похорон#Микола Караченцов