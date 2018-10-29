У Москві попрощалися з Миколою Караченцовим (фото, відео)
У Москві попрощалися з відомим радянським актором Миколою Караченцовим.
Жалобна церемонія пройшла в театрі "Ленком", де актор зіграв свої головні ролі.
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Попрощатися з актором прийшли художній керівник театру "Ленком" Марк Захаров, Дмитро Пєвцов, Алла Пугачова, Інна Чурікова, Олексій Рибніков, Клара Новікова, Едгард Запашний і багато інших.
Караченцова винесли з "Ленкому" під оплески. Відспівування актора пройшло в його улюбленій церкві - в храмі Воскресіння.
Микола Караченцов буде похований на Троєкуровському кладовищі.
Як повідомляв УНІАН, знаменитий актор театру й кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя. У вересні 2017-го артистові поставили діагноз "рак".
В театрі "Ленком" почалося прощання з Миколою Караченцовим https://t.co/rxGc0fDfYnpic.twitter.com/Tly1YlfDry— РІА Новини (@rianru) October 29, 2018
Колеги, близькі та шанувальники проводили в останню путь актора Миколу Караченцова, який пішов з життя в минулу п'ятницю. Кадри з церемонії прощання — в фотострічці https://t.co/gyRHJ2nMY5https://t.co/qshZO9XX6Bpic.twitter.com/SnXjUN2sO5— РІА Новини (@rianru) October 29, 2018