У Москві попрощалися з Миколою Караченцовим (фото, відео)

З Караченцовим Пугачова познайомилася ще в 1976 році. Вони разом співали в першому телевізійному мюзиклі "Чарівний ліхтар". Сьогодні Примадонна прийшла попрощатися з актором.

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