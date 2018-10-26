Стала відома дата і місце прощання з Миколою Караченцовим
10:54, 26 жовтня 2018Суспільство
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Завтра акторові мало виповнитися 74 роки.
Останні два дні Микола Караченцов був у дуже важкому стані / globallookpress.com
Прощання з Миколою Караченцовим відбудеться в понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком"у Москві.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні помер відомий радянський актор Микола Караченцов. Останні два дні Микола Караченцов був у дуже важкому стані. Цим ранком у нього відмовили нирки.
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Завтра акторові мало виповнитися 74 роки.
Нагадаємо, що протягом декількох місяців Микола Караченцов боровся за життя — рік тому у 73-річного актора діагностували рак легенів. Спочатку лікарі думали, що артист всього лише підхопив запалення, проте при повторному огляді у нього виявили серйозні проблеми.
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