Стала відома дата і місце прощання з Миколою Караченцовим

Завтра акторові мало виповнитися 74 роки.

Прощання з Миколою Караченцовим відбудеться в понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком"у Москві.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні помер відомий радянський актор Микола Караченцов. Останні два дні Микола Караченцов був у дуже важкому стані. Цим ранком у нього відмовили нирки.

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Завтра акторові мало виповнитися 74 роки.

Нагадаємо, що протягом декількох місяців Микола Караченцов боровся за життя — рік тому у 73-річного актора діагностували рак легенів. Спочатку лікарі думали, що артист всього лише підхопив запалення, проте при повторному огляді у нього виявили серйозні проблеми.