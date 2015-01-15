Ситуація в аеропорту на вечір: це Сталінград в 21 столітті, доходить майже до рукопашної

18:23, 15 січня 2015
Суспільство
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Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, годину тому українські підрозділи в новому терміналі здійснили контратаку на другому поверсі термінал, щоб відкинути штурмові групи російської бригади "Спарта".

Донецкий аэропорт, фото Sergei Loiko

За словами журналіста, станом на 17.40 15 січня обстановка в аеропорту Донецька наступна:

«Контратака "кіборгів" в новому терміналі! Через загрозливу обстановку і прорив противника на другий поверх нового терміналу сьогодні вдень в аеропорт на допомогу захисникам прибув свіжий підрозділ наших десантників», - пише Бутусов у себе на сторінці в Фейсбук.

За його даними, годину тому українські підрозділи в новому терміналі зробили контратаку на другому поверсі термінал, щоб відкинути штурмові групи російської бригади "Спарта". У запеклому ближньому бою противник був вибитий з більшості приміщень на другому поверсі, який має ключове тактичне значення для утримання будівлі.

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«Запеклий ближній бій з великими силами піхоти противника сьогодні триває весь день, і триває в ці хвилини. Кілька разів доходило майже до рукопашної - супротивників розділяло 3-5 метрів. Це реальний Сталінград в 21-му столітті», - зазначає журналіст.

«Контроль за терміналом в наших руках. Противник встановив прапори "ДНР" на краю будівлі, і зберігає позиції в підвалі нового терміналу, на третьому поверсі. Установка прапорів - це єдиний "успіх" супротивника за день. Чергове 156-й "захоплення аеропорту" "Моторолою" закінчилося тим самим, що і всі попередні штурми. Російські загони понесли великі втрати. Новий термінал під нашим контролем, відступати з терміналу наші війська не збираються», - додав він.

Також наголошується, що «російські війська ведуть артилерійський вогонь по всьому фронту в районі аеропорту, намагаються придушити українську артилерію, зірвати перекидання резервів та постачання на допомогу захисникам аеропорту. Всі українські села на лінії зіткнення підпадають під масовані удари».

публікаціяЮрія Бутусова.

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