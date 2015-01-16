Під час сьогоднішнього бою в Донецькому аеропорту загинув "кіборг", 11 поранені - радник Порошенка

Під час відбиття атаки бойовиків на Донецький аеропорт загинув один український військовий, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.

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"Розібралися з інформацією щодо "газу". По-перше, дуже багато димових гранат - сепари закидали густо, витягають туші своїх загиблих. По-друге, загорівся пластик обшивки у межах 1-го поверху, що додало істеричного смороду. Інформація щодо бойового отруйного газу - неправда. Втрати: 1 - 200 / 11 - 300", - зазначив він.