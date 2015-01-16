Ситуація в Донецькому аеропорту залишається надскладною, бойовики пустили в хід сльозогінний газ - Міноборони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

«Зранку терористи безуспішно продовжують атакувати позиції українських військових, які героїчно тримають оборону терміналу. Близько 12-ї години бойовики застосували один із різновидів сльозогінного газу проти українських військовослужбовців. Українські військові дають відсіч та продовжують утримувати позиції», - повідомили у прес-службі, зазначивши, що противник несе численні втрати у живій силі та техніці.

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Як повідомляв УНІАН, в останні дні терористи активізували атаки на українських військових в Донецькому аеропорту.

Речник АТО Андрій Лисенко сьогодні заявив, що аеропорт залишається під контролем українських військових. Він також сказав, що бійці в аеропорту вчора отримали "всю необхідну допомогу".