Миколаївщина - в авангарді підтримки ветеранів АТО: розпочався всеукраїнський форум «Ветеран – успішний підприємець»

Миколаївська область задає тон по напрямку реалізації програм, направлених на підтримку воїнів і ветеранів АТО, тому не дивно, що перший всеукраїнський форуму з назвою «Ветеран – успішний підприємець» проводиться саме у нас.

Так, у п’ятницю, 9 листопада, в місті Миколаєві, в рамках проекту «Формування позитивного образу ветерана російсько-української війни», який реалізується за підтримки голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, зібралися ветерани-підприємці з різних регіонів України.

Безпосередню організацію проведення форуму взяла на себе громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО» члени якої приймають активну участь у соціальному житті Миколаївщини.

В програмі заходу – презентації експозицій бізнес-проектів учасників бойових дій на сході України, а для тих, хто ще не визначився з напрямком діяльності – презентації програм з підтримки ветеранського бізнесу.

Як відомо, голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко одним із пріоритетів діяльності влади в регіоні ставить роботу направлену на підтримку воїнів та ветеранів АТО.

«Зараз в області діє кілька програм, за рахунок яких здійснюється пряма підтримка воїнів АТО, інвалідів, сімей загиблих героїв. Також Миколаївщина є новатором і ініціатором багатьох програм, які перейняли інші області нашої країни. Як приклад, у нас діє спеціально розроблена програма по якій наші ветерани АТО отримують допомогу на відкриття власної справи. В цьому році було визначено 20 переможців по цій програмі, які вже скористалися своїм правом на отримання одноразової безповоротної допомоги на відкриття власної справи в сумі 50 тис. грн. Ці кроки - втілення нашої державницької позиції щодо підтримки наших героїв», - коментує свою позицію Олексій Савченко

Під час відкриття форуму, його учасників привітав заступник голови ОДА Валентин Гайдаржи. Він відмітив, що подібні заходи важливі для тих, хто повернувся з війни і шукає себе в повсякденному житті.

«Такі форуми – перш за все для тих Героїв, які повернулись з війни та перелаштовуються на повсякденне життя. Миколаївська обласна державна адміністрація постійно підтримує учасників війни на сході. За ініціативи голови ОДА Олексія Савченка в області впроваджено ряд програм з підтримки, як наприклад – надання одноразової допомоги для відкриття власної справи, програма з надання квартир. Впевнений, що разом з обласною радою, при повному взаєморозумінні, будемо і надалі продовжувати підтримувати тих, завдяки кому ми живемо у мирних містах. Всі ініціативи з боку учасників війни і з боку їх сімей будемо розглядати і всіляко допомагати», - пообіцяв Валентин Гайдаржи.